Pas na woorden van Federer en Djokovic volgen er tranen bij Nadal

MÁLAGA (ANP/DPA) - Rafael Nadal kreeg in Málaga niet het gewenste afscheid. De Spaanse tennislegende verloor met zijn land van Nederland in de kwartfinales van de Davis Cup Finals, een nederlaag die werd ingeleid met zijn verlies in de openingspartij tegen Botic van de Zandschulp. "Ik wil herinnerd worden als een goed mens uit een klein dorp op Mallorca", klonk het bescheiden uit de mond van de 22-voudig grandslamwinnaar.

Het duel was even na middernacht beslist nadat eerst Carlos Alcaraz beide landen weer op gelijke hoogte had gebracht. Het dubbelspel was echter voor de Nederlanders Wesley Koolhof en Van de Zandschulp, waarna het zeker was dat de tenniscarrière van Nadal voorbij was.

De organisatie van het toernooi had de afloop blijkbaar ook niet voorzien. Het duurde lang voordat de afscheidsceremonie voor de 38-jarige Nadal begon. In een lange toespraak bedankte hij zijn familie en vele mensen die hem tijdens zijn carrière bijstonden. Zijn vrouw Maria en zijn twee jaar oude zoon Rafael keken vanaf de tribune ontroerd toe. Toen er videoboodschappen werden getoond van oude rivalen als Roger Federer en Novak Djokovic en Spaanse oud-voetballers als Andrés Iniesta en Raúl volgden de tranen bij de tennisser, die tegen Van de Zandschulp zijn eerste officiële partij had gespeeld sinds zijn verlies op de Olympische Spelen afgelopen zomer tegen Djokovic.

"Veel mensen werken hard. Veel mensen doen elke dag hun best. Ik heb veel geluk gehad. Ik was een kind dat zijn droom najaagde en meer bereikte dan ik ooit had durven dromen", zei Nadal wiens carrière na 22 jaar voorbij is. Na zijn laatste grandslamzege, in 2022 op Roland Garros, hadden blessures hem al vaak aan de kant gehouden.