Moeder doodgeschoten cameravrouw: Alec Baldwin heeft nooit sorry gezegd

De familie van Halyna Hutchins, de cameravrouw die overleed door het schietincident op de set van de film Rust, is zeer ontevreden over hoe Alec Baldwin zich naar hen opstelt. Olga Solovey, de moeder van Hutchins, zegt tegen het Amerikaanse E! News dat Baldwin haar "pijn blijft vergroten door te weigeren zijn excuses aan te bieden".

Solovey vindt ook dat de 66-jarige Baldwin weigert "verantwoordelijkheid te nemen" voor de dood van haar dochter. "In plaats daarvan probeert hij onterecht te profiteren van het doden van mijn dochter", aldus de vrouw. Zij neemt het Baldwin kwalijk dat hij de première van de film door laat gaan.

De advocaat van de nabestaanden van Hutchins zegt tegen E! News dat zij zich "geschoffeerd" voelen door de première die wordt doorgezet. "Bovendien is zijn beslissing om de familie niet eens te bellen om sorry te zeggen gewoonweg wreed."

In 2021 schoot Baldwin Hutchins per ongeluk dood op de set van Rust. Hij vuurde tijdens de repetities een vuurwapen af dat ongeladen had moeten zijn. Daardoor kwam Hutchins om het leven. Baldwin wist naar eigen zeggen niet dat het wapen geladen was. Aanklachten tegen hem werden geseponeerd. Eerder dit jaar kreeg de wapenexpert van de film, Hannah Gutierrez, wel een celstraf opgelegd. Zij moet anderhalf jaar de cel in.