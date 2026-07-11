Pechvogel Bezzecchi mist na nieuwe crash MotoGP-races Duitsland

SACHSENRING (ANP) - De Italiaanse MotoGP-rijder Marco Bezzecchi komt dit weekend niet meer in actie in de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. De coureur van Aprilia heeft bij een val in de kwalificatie zijn linkersleutelbeen gebroken, meldt de MotoGP.

Het betekent dat Bezzecchi, die nog altijd tweede staat in het wereldkampioenschap achter de Spanjaard Jorge Martín, voor de vierde race op rij geen punten zal scoren in de hoofdrace van een GP. Hij kwam ten val in Hongarije, was geschorst voor Tsjechië en crashte twee weken geleden al in de tweede ronde van de TT van Assen.

Bezzecchi buitelde in Assen tientallen meters door de grindbak en bleef achter met pijn in borst, rug en enkels. De val in de kwalificatie op de Sachsenring was er een te veel. Onderzoek in de medische post van het circuit wees een gebroken sleutelbeen uit.

De Spanjaard Marc Márquez (Ducati) veroverde poleposition voor de sprint- en hoofdrace in Duitsland. WK-leider Martín (Aprilia) start als negende.