ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pechvogel Bezzecchi mist na nieuwe crash MotoGP-races Duitsland

Sport
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 14:35
anp110726085 1
SACHSENRING (ANP) - De Italiaanse MotoGP-rijder Marco Bezzecchi komt dit weekend niet meer in actie in de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. De coureur van Aprilia heeft bij een val in de kwalificatie zijn linkersleutelbeen gebroken, meldt de MotoGP.
Het betekent dat Bezzecchi, die nog altijd tweede staat in het wereldkampioenschap achter de Spanjaard Jorge Martín, voor de vierde race op rij geen punten zal scoren in de hoofdrace van een GP. Hij kwam ten val in Hongarije, was geschorst voor Tsjechië en crashte twee weken geleden al in de tweede ronde van de TT van Assen.
Bezzecchi buitelde in Assen tientallen meters door de grindbak en bleef achter met pijn in borst, rug en enkels. De val in de kwalificatie op de Sachsenring was er een te veel. Onderzoek in de medische post van het circuit wees een gebroken sleutelbeen uit.
De Spanjaard Marc Márquez (Ducati) veroverde poleposition voor de sprint- en hoofdrace in Duitsland. WK-leider Martín (Aprilia) start als negende.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2501102915

Waarom je een vol glas water bij de gootsteen moet zetten als je op vakantie gaat

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 06.40.01

In deze gemeenten mag je sinds vandaag géén water meer uit sloten halen — bekijk of jouw regio erbij zit

generated-image

Deze simpele tempo-truc maakt je dagelijkse wandeling ineens serieuze training

Scherm­afbeelding 2026-07-11 om 07.10.33

Opwinding over de struikelrok van Zara

176739807 m normal none

Slaat de bliksem sneller in op een dak met zonnepanelen?

anp100726223 1

Gezin Harry en Meghan herenigd met koning Charles

Loading