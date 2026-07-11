Dodelijke natuurbrand in Zuid-Spanje verwoest 6600 hectare

LOS GALLARDOS (ANP/AFP) - Een natuurbrand die in het zuiden van Spanje aan twaalf mensen het leven heeft gekost, heeft sinds donderdag ongeveer 6600 hectare in de as gelegd. Het verwoeste gebied is vergelijkbaar met ongeveer twee derde van de gemeente Utrecht. De omstandigheden voor het bluswerk zijn inmiddels verbeterd, meldt het hoofd van de regionale hulpdiensten.

"De situatie is 's nachts verbeterd en de weersomstandigheden geven ons betere vooruitzichten voor vandaag dan gisteren", aldus Antonio Sanz zaterdag. "Dit is de eerste dag waarop we de brand direct kunnen bestrijden. Tot nu toe lieten de weersomstandigheden en de brand alleen een defensieve aanpak toe."

De brand bij Los Gallardos, waar veel buitenlanders wonen, is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Deze brak donderdag uit en verspreidde zich snel. Volgens de regionale president legde de brand op een bepaald moment in twee uur tijd 15 kilometer af. Ruim vijfhonderd brandweerlieden, militairen en specialisten zijn bij de bestrijding betrokken. Daarbij worden onder meer blusvliegtuigen ingezet.

Dodental

Het dodental loopt mogelijk nog op. Vrijdag werd gemeld dat er 23 personen vermist waren. Het aantal personen dat door families formeel als vermist is opgegeven, ligt echter op zeven. Volgens Spaanse functionarissen kan geen definitief aantal worden genoemd zolang de slachtoffers niet zijn geïdentificeerd.

De twaalf overledenen zijn voor identificatie naar Madrid overgebracht. De lokale autoriteiten denken dat onder hen veel buitenlanders zijn, mogelijk Britten en Belgen. Volgens functionarissen hadden sommige slachtoffers geen gehoor gegeven aan de oproep om te evacueren of om binnen te blijven. Door de brand vielen er ook acht gewonden.