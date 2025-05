Pedersen sprint naar zege in eerste rit Giro en grijpt roze trui

TIRANA (ANP) - Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de 108e Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Deense renner van Lidl-Trek was de snelste in de sprint van een klein peloton na een rit over 160 kilometer door Albanië, met de start in Durrës en de finish in hoofdstad Tirana. De Belg Wout van Aert (Visma - Lease a Bike) drukte zijn wiel als tweede over de finishlijn.

Olav Kooij van Visma - Lease a Bike was de grote afwezige in de finale. De topsprinter van de Nederlandse ploeg werd gelost op de eerste beklimming van de Surrel, een bergje dat de renners in de slotfase twee keer moesten beklimmen. Mikel Landa kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in de straten van Tirana en bleef op het oog met verwondingen liggen. De Spaanse kopman van Soudal Quick-Step geldt als een kandidaat voor de eindzege.

Pedersen mag zaterdag in de roze trui de tweede etappe rijden, een individuele tijdrit over 13,7 kilometer.