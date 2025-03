Pedersen wint zesde etappe Parijs-Nice, Jorgenson behoudt geel

BERRE L'ÉTANG (ANP) - De Deen Mads Pedersen heeft de zesde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Hij was in de rit van 210 kilometer tussen Saint-Julien-en-Saint-Alban en Berre l'Étang de snelste in de sprint van een groepje renners. De Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma - Lease a Bike behield de leiding in het klassement.

Jorgenson, die vorig jaar in zijn debuutjaar bij de Nederlandse ploeg Parijs-Nice won, nam op donderdag de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike stapte niet meer op voor de zesde etappe. Hij ondervond te veel last van een bij een valpartij opgelopen gekneusde hand.

De 83e editie van 'de Koers naar de Zon' duurt tot en met zondag waar de slotetappe met start en finish in Nice wordt verreden.