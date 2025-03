Denemarken teleurgesteld over Rutte om niet verdedigen Groenland

Deense politici zijn teleurgesteld dat NAVO-topman Mark Rutte geen tegenstand bood toen de Amerikaanse president Donald Trump in zijn bijzijn weer aankondigde het Deense Groenland te willen inlijven. Ze voelen zich in de steek gelaten. Als Rutte zijn optreden zou terugzien, zou hij zelf misschien liever opstappen, denkt een parlementariër.

Trump herhaalde tijdens Ruttes bezoek donderdag aan het Witte Huis dat hij het wel ziet gebeuren dat de Verenigde Staten Groenland annexeren. Rutte zou daarbij kunnen helpen, meende de president. Die zei "even buiten de discussie" te willen blijven, "want daar wil ik de NAVO niet in meesleuren".

Denemarken hoopte dat Rutte duidelijk zou maken dat landen, en zeker NAVO-bondgenoten, niet azen op elkaars grondgebied. En al helemaal niet boven de markt laten hangen dat ze dat met militaire middelen willen inlijven, zoals Trump doet. Het gesprek in het Witte Huis was "ongepast", reageerde de Deense buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen vrijdag. "Als je kijkt naar het NAVO-verdrag en het VN-handvest of het internationaal recht komt Groenland niet in aanmerking voor annexatie."

Karsten Hønge van de partij van premier Mette Frederiksen vindt het "gênant. Het is volstrekt onhoudbaar dat de secretaris-generaal van de NAVO ervoor kiest om op zijn handen te gaan zitten en naar beneden te kijken". Het "superontstelde" parlementslid Carsten Bach van oppositiepartij Liberale Alliantie neemt zelfs de term "opstappen" in de mond.