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Pedersen zo goed als zeker van winst puntenklassement Tour

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 13:56
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SAINT-JULIEN-MONT-DENIS (ANP) - Mads Pedersen heeft zich zaterdag zo goed als verzekerd van de eindwinst in het puntenklassement in de Tour de France. De Deense renner van Lidl-Trek won tijdens de koninginnenrit van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez de tussensprint in Saint-Julien-Mont-Denis, waarmee hij vrijwel niet meer te achterhalen is door Jasper Philipsen.
Pedersen komt door de tussensprint op 527 punten, 82 meer dan Philipsen. In het restant van de Tour zijn nog maximaal 95 punten te behalen, maar 20 daarvan liggen zaterdag op de eindstreep in Alpe d'Huez na een etappe met drie beklimmingen van de buitencategorie. Op het moment dat Pedersen de tussensprint won, reed Philipsen al op ruime achterstand van het peloton.
Pedersen won de sprint door zelfstandig vanuit de groep van de gele trui naar de kopgroep toe te rijden. Op de Col de la Croix de Fer (buitencategorie) moest hij eerst lossen, maar later reed hij weg bij de klassementsfavorieten en in de afdaling wist hij de kopgroep te achterhalen.
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