Tennisser Cobolli ten koste van Zverev naar finale München

MÜNCHEN (ANP) - Titelverdediger Alexander Zverev is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij de finale van het tennistoernooi van München te halen. De als eerste geplaatste Duitser verloor in de halve finales met 3-6 3-6 van de Italiaan Flavio Cobolli, de mondiale nummer 16.

Cobolli (23) had in München nog geen set verloren en kwam ook goed voor de dag tegen Zverev. Hij had aan een break genoeg om de eerste set te winnen en nam een 5-2-voorsprong in de tweede set. De Duitser sloeg nog een keer terug, maar verloor daarna opnieuw zijn service.

De Italiaan treft in de finale de Amerikaan Ben Shelton. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg de Slowaak Alex Molcan met 6-3 6-4. Shelton verloor vorig jaar de finale van Zverev. Het was de derde titel van de Duitser in München, na eerdere winst in 2017 en 2018.

Cobolli won drie ATP-toernooien in zijn carrière. Vorig jaar legde hij beslag op de titels in Boekarest en Hamburg, waarna anderhalve maand geleden de eindzege in Acapulco volgde.