Peloton vertrokken in Florence voor 111e Tour de France

FLORENCE (ANP) - Het peloton is in Florence vertrokken voor de 111e editie van de Tour de France. De 176 wielrenners, onder wie veertien Nederlanders, rijden onder een temperatuur van ruim 30 graden, eerst gegroepeerd door de Italiaanse stad in Toscane, waarna Tourbaas Christian Prudhomme rond 12.40 uur het officiële startsein geeft. De Tour eindigt over ruim drie weken op 21 juli in de Zuid-Franse stad Nice.

De eerste etappe voert oostwaarts over 206 kilometer van Florence naar Rimini en kent onderweg nogal wat pittige heuvels. Liefst zeven beklimmingen tellen mee voor het bergklassement van de bolletjestrui. De finish wordt rond 17.45 uur verwacht aan de Adriatische kust. De ritwinnaar is ook meteen de eerste geletruidrager.

Jonas Vingegaard, de Deense winnaar van de afgelopen twee edities, staat namens Visma - Lease a Bike aan de start. De Sloveen Tadej Pogacar, winnaar van de Tour van 2020 en 2021 en eerder dit jaar van de Giro d'Italia, is zijn grote uitdager. Ook de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Remco Evenepoel zijn kanshebbers.