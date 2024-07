Peloton vertrokken voor mogelijk tweede sprintetappe in de Tour

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (ANP) - Het peloton is vertrokken voor de vijfde etappe in de Tour de France. De rit van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint-Vulbas gaat over 177 kilometer en is niet al te lastig. Waarschijnlijk krijgen de sprinters in Saint-Vulbas rond 17.00 uur voor de tweede keer een kans om te strijden voor de ritzege.

Onderweg moeten de renners over twee beklimmingen van de vierde categorie. Dat betekent dat de Noor Jonas Abrahamsen zijn leidende positie in het bergklassement houdt. De wielrenner van Uno-X Mobility rijdt echter in de groene trui van het puntenklassement. De Fransman Valentin Madouas, die derde staat in het bergklassement achter Abrahamsen en geletruidrager Tadej Pogacar, draagt de bollentrui.

Pogacar heeft na een dag de gele trui weer terug. Met de ritzege op de etappe over de Galibier nam de Sloveen afstand van zijn concurrenten. De Belg Remco Evenepoel, die tweede staat in het algemeen klassement, draagt de witte jongerentrui.