Philipsen sprint naar ritwinst in Tour de France

SAINT-AMAND-MONTROND (ANP) - De Belg Jasper Philipsen heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit van Orléans naar Saint-Amand-Montrond over 187 kilometer. De sprinter van Alpecin-Deceuninck hield in de massasprint de Eritreeër Biniam Girmay en de Duitser Pascal Ackermann achter zich. Philipsen, die vorig jaar vier ritten won, werd door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel perfect in stelling gebracht.

De gele leiderstrui blijft in handen van de Sloveen Tadej Pogacar.

Woensdag volgt een rit van Évaux-les-Bains naar Le Lioran met vooral in de slotfase een aantal pittige beklimmingen.