Overwinningen Oranje stuwen verkopen bierbrouwers

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse brouwers hebben de bierverkopen flink opgevoerd door de overwinningen van het Nederlands elftal de afgelopen weken op het EK. "Bij Heineken zien we sinds afgelopen donderdag, in aanloop naar de kwartfinale van het EK op zaterdag, een toename van 20 procent in volumes tankbier. Niet alleen plaatsen horecaondernemers meer bestellingen, de bestellingen die geplaatst worden zijn ook groter dan normaal het geval is", zegt een woordvoerder van Heineken.

De grootste brouwer van Nederland heeft vorige week naar eigen zeggen 130 procent meer Heineken en Amstel pilsener uitgeleverd vanuit de brouwerijen aan horecabedrijven dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook bij Grolsch wordt meer bier verkocht. "We zagen bij het begin van het EK dat het wat minder was door het slechte weer. Maar we zien nu dat omzet stijgt door het Oranjevirus en het betere weer", zegt een woordvoerder van de Enschedese brouwer. Hoeveel meer er precies verkocht is kan hij niet zeggen.