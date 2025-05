Picnic PostNL met Bardet en drie Nederlanders naar Giro

DEVENTER (ANP) - Met Romain Bardet als kopman en drie Nederlanders, onder wie de debuterende Casper van Uden, gaat de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL vrijdag van start in de Giro d'Italia. Voor Bardet wordt het zijn achttiende en laatste grote ronde. De 34-jarige Fransman beëindigt in juni zijn loopbaan. Bardet bereikte in de Tour de France twee keer het podium, in 2016 en 2017.

Bardet, die ook nog het Critérium du Dauphiné rijdt, won vorig jaar de eerste etappe van de Tour de France na een vlucht met zijn Nederlandse ploeggenoot Frank van den Broek. Die start in juli weer in de Tour.

Schiedammer Van Uden (23) geldt als een talentvolle sprinter, al bereikte hij dit jaar nog geen podiumplaats in de koersen die hij reed. Gijs Leemreize en Bram Welten zijn de andere Nederlandse renners in het team. Het Britse talent Max Poole mag zich "zichzelf testen" in de Giro, aldus ploegleider Matt Winston in een toelichting.