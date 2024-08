Pieterse kan zege in sprint tegen Vollering nog niet bevatten

LUIK (ANP) - Puck Pieterse kon het kort na haar zege in de vierde etappe in de Tour de France Femmes in Luik nog even niet bevatten dat ze had gewonnen. "Het is ongelofelijk. Ik had echt supergoede benen en voelde ze vandaag helemaal niet. Dat ik hier de zege kon pakken in een sprint tegen Demi is een droom die uitkomt", zei ze over haar spannende sprint tegen geletruidraagster Demi Vollering in het flashinterview.

Pieterse reed de finale van de lastige rit die ging over de parcoursen van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik met Vollering en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. "Ik wist dat zij reden voor het algemeen klassement en ik ben hier alleen voor de etappes. Dus ik kon een beetje pokeren."

Niewiadoma begon de sprint, maar Pieterse bleef heel rustig. "Toen 'Kasia' aanviel, hield ik mijn 'pokerface' en volgde Demi. Daarna ging ik denk ik nog best vroeg, maar ik ben hier nog niet eerder geweest, dus ik kende de finish niet", zei ze over de aankomst van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.

Ruim twee weken geleden streed Pieterse op de Olympische Spelen van Parijs nog om de medailles in de mountainbikewedstrijd. Door een late lekke band moest ze genoegen nemen met de vierde plaats. "Ik heb daar zo hard voor gewerkt. Als je daar goede benen voor hebt, dan heb je hier ook goede benen."