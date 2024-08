Pieterse blijft Vollering nipt voor in vierde Touretappe in Luik

LUIK (ANP) - Puck Pieterse heeft de vierde etappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 22-jarige Amersfoortse van Fenix-Deceuninck won de sprint van drie koploopsters na een etappe van Valkenburg naar Luik over 122,7 kilometer. Geletruidraagster Demi Vollering werd tweede en Katarzyna Niewiadoma uit Polen werd derde.

Voor Pieterse, die debuteert in de Tour, is het de eerste etappezege. De renster was ruim twee weken geleden nog actief in de olympische mountainbikewedstrijd waar ze door een lekke band net naast een medaille greep.

Vollering blijft leidster in het algemeen klassement. Het peloton vertrekt donderdag vanuit Bastogne en trekt dan Frankrijk in. De Tour de France Femmes duurt tot en met zondag.