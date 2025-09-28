Pogacar bekroont lange solo met tweede wereldtitel op rij

KIGALI (ANP) - Tadej Pogacar fietst ook komend jaar in de regenboogtrui. De 27-jarige Sloveen won bij de WK wielrennen in Rwanda de wegrace na een solo van meer dan 60 kilometer. Vorig jaar werd de viervoudig Tourwinnaar in Zürich ook al wereldkampioen na een lange vlucht.

Achter Pogacar pakte de Belg Remco Evenepoel het zilver. Het brons ging naar de Ier Ben Healy, die in de laatste ronde de Deen Mattias Skjelmose achterliet.

De wedstrijd werd verreden op een loodzwaar parcours van 14,9 kilometer dat vijftien keer moest worden afgelegd. Daarin lagen twee hellingen: de Côte de Kigali Golf en de Côte de Kimihurura. Halverwege lag er eenmalig een grotere lus met daarin de Côte de Péage, Mount Kigali en de steile kasseien van de Muur van Kigali. Pogacar zette zijn aanval in op de Mount Kigali op ruim 100 kilometer van de finish en liet een kleine 40 kilometer verder de meegesprongen Mexicaan Isaac del Toro als laatste achter.

De Nederlanders deden niet mee in de strijd om de medailles.