Pogacar moest voor wereldtitel gevecht met zichzelf leveren

Tadej Pogacar was liever met enkele medevluchters de laatste 100 kilometer van de wereldtitelstrijd wielrennen ingegaan. Maar de Sloveen zag na de Spanjaard Juan Ayuso ook de Mexicaan Isaac del Toro vooraan wegvallen. "Ik was vroeg alleen, net als vorig jaar. Het werd een gevecht met mezelf", vertelde de Sloveen in het flashinterview na het behalen van zijn tweede wereldtitel op rij.

Pogacar, die vorig jaar meer dan 50 kilometer solo reed op weg naar de wereldtitel in Zürich, ging de laatste 100 kilometer in met twee renners, die normaal zijn ploeggenoten zijn bij UAE Team Emirates, maar nu concurrenten in een landenwedstrijd. "Deze wedstrijd was ideaal voor dit scenario. Maar Juan kreeg problemen op de Muur van Kigali en Isaac viel weg toen hij last kreeg van zijn maag. Ik had gehoopt dat we langer samen voorop hadden gereden."

Ook alleen bleef Pogacar uit de greep van zijn concurrenten, van wie de Belg Remco Evenepoel op bijna anderhalve minuut tweede werd. "Ik ben zo blij dat het weer gelukt is. Elke ronde naar het einde toe voelde zwaarder."