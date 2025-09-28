De zin en onzin van superfood de kokosnoot

Kokoswater, kokosolie, kokossuiker, kokosvlees. Gebruik de kokosnoot en u zult gezond worden, of niet? Van hartziekten tot Alzheimer, je zou het voorkomen als je je laaft aan de kokosnoot.

Maar helaas is het niet zo simpel. Sterker nog deze superfood is vooral heel vet en calorierijk. Kokoswater is al een tijdje erg populair. Het sap van de kokosnoot staat bekend om zijn hydraterende werking. Niet gek, het bestaat voor 95 procent uit water. In de overige 5 procent zitten suikers en een beetje vezels en eiwitten. Daardoor zitten er toch nog 19 calorieën per 100 ml in.

Water blijft dus een betere keus als je dorst hebt. Kokosbloesemsuiker klinkt heel puur en gezond, maar is even slecht en calorierijk als gewone suiker

Het Filipijnse ministerie van Landbouw heeft eens geroepen dat de glycemische index van kokosbloesemsuiker veel lager is dan van gewone suiker. Zo kunnen ze veel van het goedje verkopen, maar hun berekening klopt niet.

Kokosolie of kokosvet wordt veel gebruikt als bak- en braadmiddel. Het heeft gelijkaardige voedingswaarden als boter en bevat veel verzadigde vetten, maar ook gezonde onverzadigde vetten. Tenslotte het vruchtvlees van de kokosnoot zelf. Dat zit vol vitaminen en mineralen. Maar neem niet te veel, er zitten veel meer calorieën in dan in ander even vitaminerijk fruit.