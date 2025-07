Pogacar geniet van solo en zege ploeggenoot Wellens

CARCASSONNE (ANP) - Tadej Pogacar kon zondag in het peloton goed volgen hoe zijn ploeggenoot Tim Wellens naar zijn eerste ritzege ooit reed in de Tour de France. De Belg reed de laatste 40 kilometer van de vijftiende etappe solo naar de finish. "We werden op de hoogte gehouden via de communicatie. Mooi om mee te maken hoe Tim hier de rit wint", vertelde de Sloveense geletruidrager in finishplaats Carcassonne.

"Ik ben meer dan gelukkig voor hem. Tim verdient dit zo. Hij is een van de beste ploeggenoten die ik ooit heb gehad. Vandaag had hij de kans en die heeft hij met beide handen aangegrepen. Tim heeft laten zien wat voor kampioen hij is", sprak Pogacar, die een relatief rustige dag had en maandag, net als de rest van het peloton, niet in actie hoeft te komen.

Pogacar won al vier ritten, maar noemde het winnen van meer etappes geen doel. "Ik wil de gele trui naar Parijs brengen, dat is het belangrijkste. Het wordt lastig genoeg, Jonas (Vingegaard) oogt sterk." Het verschil tussen beiden bedraagt ruim vier minuten.