Pogacar met sterke ploeg naar Ronde van Vlaanderen

ANTWERPEN (ANP) - Tadej Pogacar verschijnt zondag met een sterke ploeg aan de start voor de Ronde van Vlaanderen. De laatste winnaar van de Tour de France krijgt hulp van Tim Wellens, Nils Politt en Jhonatan Narváez.

Politt eindigde vorig jaar als derde in de Ronde van Vlaanderen en kwam in 2019 als tweede over de streep bij Parijs-Roubaix. Wellens en Narváez zijn ook specialisten op een parcours met korte maar venijnige heuvels en kasseien. Mikkel Bjerg, Florian Vermeersch en António Morgado completeren de ploeg van UAE Emirates voor de Ronde van Vlaanderen.

Pogacar won de Ronde van Vlaanderen in 2023 voor het eerst. Mathieu van der Poel gaat zondag voor zijn vierde zege, na overwinningen in 2020, 2022 en 2024. De Nederlander versloeg Pogacar anderhalve week geleden tijdens Milaan-Sanremo. Hij schreef de wedstrijd voor de tweede keer op zijn naam.