Pogacar wil na vijf ritzeges genieten in afsluitende tijdrit Tour

COL DE LA COUILLOLE (ANP) - De twintigste etappe verliep niet volgens plan, vertelde Tadej Pogacar. Maar ook dan kan de Sloveen van UAE Team Emirates de koers naar zijn hand zetten, getuige zijn vijfde ritzege in deze Tour de France. "Ik heb ervan genoten", sprak de geletruidrager nadat hij de Deen Jonas Vingegaard in de laatste honderd meter bergop achter had gelaten.

"Ons plan was anders, maar ik kan niet gelukkiger zijn na vijf etappezeges. Ik ga morgen vooral proberen te genieten op de fiets", keek hij uit naar de afsluitende tijdrit vanuit zijn woonplaats Monaco naar Nice. Daarin kan eigenlijk niets meer misgaan en is Pogacar hard op weg naar de 'dubbel', winst in de Giro d'Italia en Tour in één jaar.

"Het koersverloop was anders dan we hadden verwacht", vertelde Pogacar. "We werden verrast op de Col de Braus, nota bene mijn trainingsgebied. De ploeg heeft goed gereageerd waarna Marc Soler meeging in een ontsnapping. Dat was gunstig voor ons, zo konden we zoveel mogelijk onze krachten sparen tot de finale."

'Niet normaal'

Pogacar zag hoe Soudal Quick-Step, de ploeg van de Belg Remco Evenepoel, de koers hard probeerde te maken. "Zij wilden winst pakken op Vingegaard. Het was alleen maar gunstig voor mij." Uiteindelijk kwam de Sloveen voorop met de Deen die hem de afgelopen twee jaar van de eindzege hield in de Tour. In de sprint liet hij zich niet meer verrassen. "Als je me vooraf had gezegd dat ik vijf etappes zou winnen had ik je voor gek verklaard", zei Pogacar tegen de interviewer van dienst. "Het is niet normaal. Ik ben zo gelukkig en hoop dat vanavond al te kunnen delen met mijn ploegmaats. In de tijdrit van morgen wil ik echt nog wel wat laten zien als ik goede benen heb, maar ik ga geen risico nemen. Het is een gevaarlijk parcours."

Lof was er voor Vingegaard. "Hij heeft zware dagen gehad en vandaag laten zien dat hij een echte vechter is. Het is niet makkelijk hem te kraken."