Tennisser Zverev na winst op Martínez naar finale in Hamburg

HAMBURG (ANP) - Tennisser Alexander Zverev krijgt zondag de kans om voor het tweede jaar op rij de titel te behalen in Hamburg. De Duitse nummer 4 van de wereld klopte in de halve finales de Spanjaard Pedro Martínez met 6-2 6-4.

Zverev brak in de eerste set twee keer de service van Martínez en had in de tweede set genoeg aan een break in de eerste game. In de eindstrijd neemt de in Hamburg geboren Zverev het op tegen de Fransman Arthur Fils. Hij had weinig moeite met de Argentijn Sebastián Báez: 6-2 6-2.

De 27-jarige Zverev verdedigt binnenkort zijn titel op de Olympische Spelen. In 2021 pakte hij het goud in een duel met de Rus Karen Chatsjanov.