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Pogačar wint eerste etappe Ronde van Zwitserland na lange solo

Sport
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 18:43
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SONDRIO (ANP) - Tadej Pogačar heeft de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland op overtuigende wijze gewonnen. De wereldkampioen van UAE Team Emirates begon op 70 kilometer van de eindstreep aan een solo die hij tot het einde volhield. Richard Carapaz uit Ecuador werd tweede op 2.13 minuten van de Sloveen. De Italiaan Andrea Bagioli werd derde op 2.28. Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de 7e plaats. Hij kwam binnen op ruim vier minuten van de winnaar.
"Het was zwaar", zei Pogačar, die er niet uitgeput uitzag, in een flashinterview na de wedstrijd. "Dit was zeker niet het plan, maar op de een of andere manier werkte het." Op het moment van de aanval had de Sloveen geen verbinding met zijn ploegleiders, "dus ik had geen idee wat er achter me gebeurde".
De Ronde van Zwitserland is de laatste koers die Pogačar rijdt in voorbereiding op de Tour de France, die op 4 juli begint met een ploegentijdrit in Barcelona. In de eerste van vijf etappes, een heuvelachtige rit over 144 kilometer rond Sondrio, besloot hij direct in de aanval te gaan. Bij zijn aanval passeerde hij de kopgroep en had hij binnen 5 kilometer al een minuut voorsprong op het peloton te pakken.
Achter de wereldkampioen bleek Carapaz de beste van de rest van het veld. De wielrenner van EF Education - EasyPost moest de Giro missen vanwege een operatie, maar zal starten in de Ronde van Frankrijk.
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