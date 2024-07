Pogacar wint na Giro d'Italia voor de derde keer Tour de France

NICE (ANP) - Tadej Pogacar heeft na de Giro d'Italia dit jaar ook de Tour de France op zijn naam geschreven. De 25-jarige Sloveen van UAE Team Emirates sloot zijn derde Tourzege, na 2020 en 2021, in stijl af met de overwinning in de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice.

De geletruidrager won de 21e en laatste etappe van 33,7 kilometer voor de uittredende titelverdediger Jonas Vingegaard uit Denemarken, die ook als tweede eindigde in het algemeen klassement. De Belg Remco Evenepoel werd derde in de tijdrit en ook in het algemeen klassement.

Pogacar is de eerste wielrenner sinds Marco Pantani in 1998 die de Giro en de Tour in één kalenderjaar wint. De andere zes wielrenners die dat lukten zijn Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche en Miguel Indurain. De Sloveen won dit jaar ook al de eendagswedstrijden Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Catalonië. Met zes ritzeges in deze Tour kwam zijn totaal op 21 overwinningen dit jaar.