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Pogačar wint tijdrit Ronde van Zwitserland nipt voor Van der Poel

Sport
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 17:42
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AARBURG (ANP) - Tadej Pogačar heeft zaterdag de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De viervoudig Tourwinnaar van UAE Team Emirates was in een tijdrit over 23,7 kilometer rond Aarburg drie tienden van een seconde sneller dan Mathieu van der Poel. De Noor Tobias Foss werd derde op 7 seconden.
Mathieu van der Poel zette met zijn tijdrit verrassend de snelste tijd neer. Zo was hij sneller dan Pogačars Belgische knecht Tim Wellens. Lang kon niemand aan de tijd van de Nederlander komen, totdat klassementsleider Pogačar als laatste renner over de streep kwam.
Zondag wacht de renners in de vijfde en laatste etappe een zware dag in de Alpen. De bergpas Col de la Croix moet twee keer in zijn geheel worden beklommen in de rit over 150,7 kilometer rond Villars-sur-Ollon.
In het algemeen klassement heeft Pogačar zijn voorsprong op nummer 2 Richard Carapaz uit Ecuador uitgebreid naar 4.22 minuten. Mathias Vacek uit Tsjechië staat derde op 4.27. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de achtste plaats (5.51).
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