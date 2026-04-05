Pogacar wint zijn derde Ronde van Vlaanderen, Van der Poel tweede

OUDENAARDE (ANP) - Tadej Pogacar heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De wereldkampioen uit Slovenië kwam alleen over de eindstreep in Oudenaarde nadat hij zijn concurrenten een voor een van zich had afgeschud. Mathieu van der Poel werd tweede, de derde plaats was voor Remco Evenepoel.

Met zijn derde zege is Pogacar mede-recordhouder in de Ronde van Vlaanderen. Acht mannen wonnen de Ronde drie keer, onder wie Mathieu van der Poel en Tom Boonen. Het is ook de vierde keer op rij dat de renner van UAE Team Emirates een zogenoemd monument wint. Pogacar won in totaal twaalf keer een wielermonument, alleen Parijs-Roubaix won hij nog nooit.