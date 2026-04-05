Huldiging PSV dinsdag op Stadhuisplein in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De gemeente Eindhoven feliciteert PSV met de landstitel en kondigt aan dat de huldiging dinsdag plaatsvindt op het Stadhuisplein.

Door de huldiging is het Stadhuisplein dinsdag de hele dag afgezet en niet bereikbaar met de auto of openbaar vervoer, aldus de gemeente. Op de Markt, een plein in het centrum, komt een evenemententerrein.

Als het Stadhuisplein en de Markt dinsdag vol zijn, opent de gemeente extra plekken: het 18 Septemberplein, het Catharinaplein, het Stationsplein en de Oude Stadsgracht. Op alle locaties is de huldiging op grote schermen te volgen.

Het Inwonersplein, een gemeentekantoor waar praktische zaken zoals het aanvragen van een rijbewijs kunnen worden geregeld, is door de huldiging dinsdag gesloten, aldus de gemeente.