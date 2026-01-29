Politie Curaçao doorzoekt huis van honkbalinternational Schoop

WILLEMSTAD (ANP) - De politie van Curaçao heeft donderdag het huis van de bekende Nederlandse honkbalinternational Jonathan Schoop (34) doorzocht. De huiszoeking maakt deel uit van een grote politieactie die in de nacht van woensdag op donderdag begon. Daarbij zijn ook een broodjeszaak en andere huizen doorzocht. Schoop zou op de lijst staan van internationals die in maart met het Koninkrijksteam aantreden bij de World Baseball Classic (WBC). De selectie wordt volgende week bekendgemaakt.

Zeven mannen en een vrouw zijn aangehouden. De politie meldt niet of Schoop een van de gearresteerden is. Vier wapens en een hoeveelheid munitie zijn in beslag genomen.

Schoop speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse topcompetitie, de Major League Baseball. Hij kwam uit voor Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Hij kwam ook bij verschillende toernooien uit voor Nederland.

Deelname

Het is nog niet duidelijk of Schoop in maart mee zal doen aan de WBC. Het Koninkrijksteam is ingedeeld in Groep D met Venezuela, Nicaragua, Israël en de Dominicaanse Republiek.

Schoop deed in september vorig jaar nog mee aan het EK in Rotterdam, waar hij samen met Didi Gregorius één van de publiekstrekkers was. Hij speelde in Oranje ook samen met zijn broer Sharlon, die in het verleden ook in de Verenigde Staten speelde.