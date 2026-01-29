ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie Curaçao doorzoekt huis van honkbalinternational Schoop

Sport
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 18:19
anp290126207 1
WILLEMSTAD (ANP) - De politie van Curaçao heeft donderdag het huis van de bekende Nederlandse honkbalinternational Jonathan Schoop (34) doorzocht. De huiszoeking maakt deel uit van een grote politieactie die in de nacht van woensdag op donderdag begon. Daarbij zijn ook een broodjeszaak en andere huizen doorzocht. Schoop zou op de lijst staan van internationals die in maart met het Koninkrijksteam aantreden bij de World Baseball Classic (WBC). De selectie wordt volgende week bekendgemaakt.
Zeven mannen en een vrouw zijn aangehouden. De politie meldt niet of Schoop een van de gearresteerden is. Vier wapens en een hoeveelheid munitie zijn in beslag genomen.
Schoop speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse topcompetitie, de Major League Baseball. Hij kwam uit voor Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Hij kwam ook bij verschillende toernooien uit voor Nederland.
Deelname
Het is nog niet duidelijk of Schoop in maart mee zal doen aan de WBC. Het Koninkrijksteam is ingedeeld in Groep D met Venezuela, Nicaragua, Israël en de Dominicaanse Republiek.
Schoop deed in september vorig jaar nog mee aan het EK in Rotterdam, waar hij samen met Didi Gregorius één van de publiekstrekkers was. Hij speelde in Oranje ook samen met zijn broer Sharlon, die in het verleden ook in de Verenigde Staten speelde.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

Loading