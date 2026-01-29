ECONOMIE
Iraanse minister zegt dat Europa kans op oorlog groter maakt

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 18:15
TEHERAN (ANP) - Europa doet niets om te voorkomen dat er oorlog uitbreekt in Iran en maakt het alleen maar erger, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi op X. Dat de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst is gezet, is volgens de minister "een grote strategische fout".
"Verschillende landen proberen momenteel het uitbarsten van een grootschalige oorlog in onze regio te voorkomen. Geen daarvan is Europees. In plaats daarvan wakkert Europa het vuur aan", schrijft Araghchi. "Nog los van de schaamteloze hypocrisie van haar selectieve boosheid, geen enkele actie ondernemen in reactie op de genocide van Israël in Gaza en zich wel haasten om in Iran 'de mensenrechten te verdedigen', heeft de Europese PR-stunt vooral tot doel om te verhullen dat het een factor in ernstig verval is."
De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zetten de garde op de lijst als reactie op het grootschalige geweld tegen de betogers in Iran. Daarbij zijn zeker duizenden doden gevallen.
