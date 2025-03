Positie Lawson bij Red Bull onder druk na mislukte kwalificaties

SHANGHAI (ANP) - De positie van Liam Lawson bij Red Bull staat in het tweede raceweekend van de Formule 1 al onder druk. De jonge Nieuw-Zeelander viel uit in de openingsrace in Australië, eindigde als veertiende in de sprintrace bij de Grote Prijs van China en was in de kwalificaties de langzaamste van het veld. "Het is niet goed genoeg, anders kan ik het niet zeggen", zei de teamgenoot van Max Verstappen bij Sky Sports.

"Ik heb tijd nodig om te leren hoe alles werkt in de Red Bull, maar die is er helaas niet. Om een Formule 1-auto te besturen, moet je 100 procent vertrouwen hebben in wat je doet. Het is niet dat ik me niet zeker voel, maar ik moet nog een heleboel dingen onder de knie krijgen en veel speelruimte heb ik niet."

Lawson voelt Yuki Tsunoda en Isack Hadjar in zijn nek hijgen. Die twee coureurs van Red Bulls opleidingsteam Racing Bulls doen het wel naar behoren in het nog prille Formule 1-seizoen. Tsunoda eindigde op het circuit van Shanghai als zesde in de sprintrace, Hadjar kwam als dertiende over de finish. In de kwalificatie zaten ze allebei bij de eerste tien.

"We zullen na dit weekend alles analyseren en dan zien wat we doen", zei topadviseur Helmut Marko van Red Bull bij Viaplay. Lawson is bij Red Bull de opvolger van Sergio Pérez, wiens contract eind vorig jaar na een tegenvallend seizoen werd beëindigd.