Honderden aanhoudingen na protesten in Turkije

ANKARA (ANP/RTR) - Rond de protesten in meer dan tien Turkse steden zijn 343 mensen opgepakt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tienduizenden mensen waren de straat opgegaan uit woede over de aanhouding van de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Hij is een politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan.

Volgens het ministerie zijn de aanhoudingen verricht om "verstoring van de openbare orde" te voorkomen. De autoriteiten zullen geen "chaos en provocaties" toelaten, aldus een verklaring. De protesten, die woensdag begonnen, verlopen overwegend vreedzaam.

Eerder zaterdag maakte het openbaar ministerie bekend dat er ook meer dan 90 aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd tegen mensen die "provocatieve" berichten op sociale media hadden geplaatst. 56 van hen zijn al opgepakt.

Imamoglu wil in 2028 meedoen aan de presidentsverkiezingen. Hij wordt beschuldigd van corruptie en steun aan een terroristische organisatie. Imamoglu ontkent schuld en zegt dat het een politiek proces is.