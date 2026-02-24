Politie gestopt met algoritme dat criminaliteit voorspelde

DEN HAAG (ANP) - De politie is in december gestopt met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS), een algoritme dat het risico op criminaliteit voorspelde. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Volkskrant. De Algemene Rekenkamer constateerde jaren geleden al dat het algoritme niet voldeed.

Het systeem werd gebruikt in pilotvorm sinds 2015 en landelijk sinds 2017 tot half december 2025. "De politie heeft geconcludeerd dat er onduidelijkheid is over de operationele meerwaarde van CAS door het ontbreken van eenduidige doelen en meetbare succescriteria", zegt de politie. De verzamelde data, code en documentatie zijn sinds het stopzetten gearchiveerd voor de komende vijf jaar, daarna worden deze vernietigd.

De Algemene Rekenkamer stelde in 2022 dat diverse algoritmes van de overheid, waaronder deze, niet aan bepaalde basiseisen voldeden. Zo gebruikte de politie historische data van bijvoorbeeld wijken om met kansberekening te bepalen wat voor criminaliteit werd verwacht. "Doordat in het verleden bepaalde wijken intensiever zijn gecontroleerd, is de kans groot dat in de voorspellingen onwenselijke systematische afwijkingen ontstaan", meldde de Rekenkamer.