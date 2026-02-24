ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie gestopt met algoritme dat criminaliteit voorspelde

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 12:55
anp240226115 1
DEN HAAG (ANP) - De politie is in december gestopt met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS), een algoritme dat het risico op criminaliteit voorspelde. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Volkskrant. De Algemene Rekenkamer constateerde jaren geleden al dat het algoritme niet voldeed.
Het systeem werd gebruikt in pilotvorm sinds 2015 en landelijk sinds 2017 tot half december 2025. "De politie heeft geconcludeerd dat er onduidelijkheid is over de operationele meerwaarde van CAS door het ontbreken van eenduidige doelen en meetbare succescriteria", zegt de politie. De verzamelde data, code en documentatie zijn sinds het stopzetten gearchiveerd voor de komende vijf jaar, daarna worden deze vernietigd.
De Algemene Rekenkamer stelde in 2022 dat diverse algoritmes van de overheid, waaronder deze, niet aan bepaalde basiseisen voldeden. Zo gebruikte de politie historische data van bijvoorbeeld wijken om met kansberekening te bepalen wat voor criminaliteit werd verwacht. "Doordat in het verleden bepaalde wijken intensiever zijn gecontroleerd, is de kans groot dat in de voorspellingen onwenselijke systematische afwijkingen ontstaan", meldde de Rekenkamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading