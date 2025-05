PSG wint eindelijk Champions League met 5-0-zege op Inter

MÜNCHEN (ANP) - Paris Saint-Germain heeft voor het eerst in de clubhistorie de Champions League gewonnen. De Franse landskampioen van trainer Luis Enrique overrompelde in de finale in München Internazionale uit Italië met 5-0.

Achraf Hakimi opende de score in de twaalfde minuut. Désiré Doué maakte er enkele minuten later 2-0 van en zorgde in de tweede helft voor de derde treffer van PSG. Khvicha Kvaratskhelia maakte het vierde doelpunt en invaller Senny Mayulu bepaalde met het vijfde doelpunt de eindstand.

Bij Inter speelde Denzel Dumfries de hele wedstrijd. Stefan de Vrij bleef op de bank.