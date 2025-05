PSG dankzij flitsend aanvalsspel winnaar Champions League

MÜNCHEN (ANP) - Paris Saint-Germain heeft eindelijk de titel in de Champions League veroverd. De Franse topclub van coach Luis Enrique liet er in de finale in de Allianz Arena in München met een 5-0-zege geen misverstand over bestaan welke club dit seizoen de beste was in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

PSG verloor in 2020 de finale van Bayern München (1-0) met topspelers Neymar en Kylian Mbappé. Ook in de jaren erna met de toevoeging van Lionel Messi wilde het bij de Franse topclub niet lukken de hoofdprijs te pakken.

Met het vertrek van Mbappé afgelopen zomer waren de drie vedettes weg uit Parijs en moest PSG zich opnieuw uitvinden. Dat zorgde voor een moeizaam begin in de competitiefase van de Champions League met nederlagen tegen Arsenal, Atlético Madrid en Bayern München. Tegen PSV werd gelijkgespeeld. Na de winterstop had Luis Enrique de ploeg definitief in balans en maakte de ploeg indruk met aanvallend spel tegen Aston Villa, Liverpool en Arsenal.

Publiekswissel

In de finale bepaalde PSG ook het spel en zette meteen druk. De 1-0 van Achraf Hakimi viel uit een swingende aanval van de Parijzenaars. Vitinha stuurde met een pass de 19-jarige Désiré Doué weg en die speelde rechts voor het doel Hakimi aan, die eenvoudig binnentikte.

Enkele minuten later werd het nog erger voor het stroef gestarte Inter. Nicolò Barella liet zich van de bal zetten en na een snelle omschakeling werd Ousmane Dembélé de diepte ingestuurd. Die zette voor op Doué, wiens schot via het been van Federico Dimarco doelman Yann Sommer kansloos liet. Inter probeerde wat terug te doen met international Denzel Dumfries die af en toe doorkwam op rechts, maar het bleef bij kopballen van Francesco Acerbi.

De uitblinkende tiener Doué maakte in de tweede helft zijn tweede doelpunt en kreeg kort daarop de verdiende publiekswissel. Inter liet zich daarna nog meerdere malen overrompelen door de Franse spelers. Khvicha Kvaratskhelia maakte het vierde doelpunt en invaller Senny Mayulu zorgde met de vijfde treffer voor de grootste overwinning ooit in een Champions League-finale. Het is de tweede keer dat een club uit Frankrijk de belangrijkste Europese beker wint na Olympique Marseille.