Djokovic eenvoudig naar vierde ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Novak Djokovic heeft overtuigend de vierde ronde bereikt van Roland Garros. De drievoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Parijs was in drie sets te sterk voor de Oostenrijker Filip Misolic: 6-3 6-4 6-2.

De 38-jarige Servische voormalig nummer 1 van de wereld trof met Misolic een voormalige trainingspartner. De 23-jarige Oostenrijker is de nummer 153 van de wereldranglijst.

Djokovic had in de eerste en tweede set aan een break genoeg om de set binnen te halen. In de derde set kwam hij meteen op 2-0 en gaf die marge niet meer weg. Na iets meer dan twee uur benutte hij zijn eerste matchpoint.

In de vierde ronde neemt Djokovic het op tegen de Britse tennisser Cameron Norrie.