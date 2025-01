PSV en Feyenoord horen of ze elkaar treffen in Champions League

NYON (ANP) - PSV en Feyenoord krijgen vrijdag te horen of ze tegen elkaar moeten spelen in de tussenronde van de Champions League. De loting in Nyon is om 12.00 uur.

De kans dat de regerend landskampioen en bekerwinnaar elkaar treffen is 50 procent. De andere mogelijke tegenstander van PSV is Juventus en Feyenoord kan met AC Milan ook een Italiaanse opponent loten.

PSV en Feyenoord stonden dit seizoen in Eindhoven al twee keer tegenover elkaar, in de Johan Cruijff Schaal en de Eredivisie. De derde ontmoeting tussen de twee clubs in het Philips Stadion volgt komende woensdag in de kwartfinale van de KNVB-beker.

In een mogelijke achtste finale wacht voor zowel PSV als Feyenoord een confrontatie met Arsenal of Internazionale. Die twee clubs eindigden in de top 8 van het hoofdtoernooi en hoeven geen tussenronde te spelen.

Om 13.00 uur volgt de loting van de tussenronde van de Europa League, met drie Nederlandse clubs: Ajax, AZ en FC Twente.