Trump dreigt BRICS met 100 procent tarief als ze eigen munt nemen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd een importtarief van 100 procent voor de BRICS-landen te hanteren als zij overgaan tot het gebruik van een eigen munt als vervanging van de Amerikaanse dollar in de internationale handel. Eerder deed hij dat een paar weken na zijn verkiezing, in november.

Trump heeft ook de BRICS-landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika afzonderlijk gewaarschuwd dat ze de Amerikaanse dollar niet mogen vervangen. Volgens hem hanteren bijvoorbeeld Brazilië, India en China zelf hoge importtarieven en rechtvaardigt dat de instelling van een heffing van Amerikaanse zijde. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft al aangekondigd met gelijke munt terug te betalen als Trump zijn woorden omzet in daden.

De BRICS-organisatie werd in 2009 opgericht door Brazilië (B), Rusland (R), India (I) en China (C). Een jaar later sloot ook Zuid-Afrika (S) zich aan. Onder meer Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten zijn inmiddels ook lid.