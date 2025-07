Qatar stelt zich kandidaat voor Olympische Spelen van 2036

DOHA (ANP/AFP) - Qatar stelt zich kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2036. Dat melden de autoriteiten van de Golfstaat dinsdag.

"De officiële kandidatuur van het Olympisch Comité van Qatar (QOC) voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van 2036 is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Qatar. Het bod bouwt voort op Qatars bewezen staat van dienst in het succesvol organiseren van grote internationale sportevenementen, met name het WK voetbal in 2022", aldus premier en minister van Buitenlandse Zaken sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in een verklaring die werd gedeeld door persbureau Qatar News Agency.

Mocht Qatar worden gekozen, dan wordt het het eerste land in het Midden-Oosten en Afrika dat de Olympische Spelen organiseert.

De Olympische Spelen van 2028 zijn in Los Angeles en die van 2032 in Brisbane.