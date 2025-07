VS vertrekken weer uit kennis- en cultuurorganisatie UNESCO

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump trekt de Verenigde Staten terug uit UNESCO, heeft het Witte Huis laten weten aan de New York Post. Volgens woordvoerster Anna Kelly steunt de VN-organisatie doelen die "woke zijn en verdeeldheid zaaien en sociale doelen die totaal niet aansluiten bij het beleid van gezond verstand waar Amerikanen in november voor gestemd hebben". De organisatie zou bovendien anti-Israëlisch en pro-Chinees zijn.

De VS trokken zich in 2017 al eens terug uit UNESCO. Ook toen was Trump president. Destijds noemde het ministerie van Buitenlandse Zaken de "anti-Israëlische vooroordelen" van de organisatie als reden. In 2023 traden de VS onder Joe Biden weer toe.

Volgens de New York Post neemt het Witte Huis nu onder meer aanstoot aan een adviesstuk over racismebestrijding en een document over gendergelijkheid in India die UNESCO de afgelopen jaren heeft gepubliceerd.

Verder zou UNESCO Israëlische belangen schaden door erfgoed dat volgens de VS Israëlisch is aan te merken als Palestijns. Daarnaast zou de organisatie gevoelig zijn voor politieke druk uit China, na de VS de grootste donateur van de organisatie.

De VS waren betrokken bij de oprichting van UNESCO, dat het doel heeft om met onderwijs, wetenschap en cultuur vrede en veiligheid te bevorderen. In 1984 trok Ronald Reagan de VS terug omdat de organisatie volgens hem "vrijwel ieder onderwerp waar het zich mee bezighoudt politiseert", de belangen van de Sovjet-Unie diende en slecht werd geleid. Onder George W. Bush sloten de VS zich in 2003 weer aan.