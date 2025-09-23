Real Madrid ook na zes speelronden nog zonder puntenverlies

VALENCIA (ANP) - Real Madrid heeft ook de zesde wedstrijd van dit seizoen in de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. Het elftal van trainer Xabi Alonso was ruim te sterk voor Levante: 1-4.

Vinícius Júnior opende na een klein halfuur de score. De Braziliaan plaatste de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet fraai in het doel. Het 18-jarige Argentijnse talent Franco Mastantuono verdubbelde nog voor rust, na een razendsnelle uitval van Real, de voorsprong: 0-2.

Levante kreeg even hoop toen Karl Etta Eyong de bal, die van richting was veranderd, van dichtbij binnen kon koppen. Kylian Mbappé zorgde er met een strafschop, die hij benutte met een stiftbal, voor dat de marge weer twee doelpunten werd. Halverwege de tweede helft scoorde Mbappé opnieuw. De Fransman werd de diepte ingestuurd door Arda Güler, nam de bal goed mee, omspeelde de doelman en schoof de bal binnen: 1-4.

FC Barcelona kan de achterstand op koploper Real Madrid donderdag met een zege op Real Oviedo weer tot 2 punten verkleinen.