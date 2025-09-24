ECONOMIE
Macron wil geen 'recht van de sterkste' in wereldzaken

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 4:55

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft in zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de VN gewaarschuwd tegen het toestaan ​​van een 'recht van de sterkste'-aanpak in internationale betrekkingen. "Het risico dat het recht van de sterkste ('survival of the fittest') de overhand krijgt is het grootste risico van onze tijd. Het risico dat het egoïsme van enkelen de overhand krijgt", zei hij.
Macron zei ook dat hij woensdag zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian ontmoet. "Iran maakt of een gebaar en kiest voor vrede en stabiliteit en laat atoomgenootschap IAEA zijn werk doen, of de sancties worden opnieuw ingevoerd."
Maandag erkende Frankrijk de Palestijnse staat en sprak Macron zich uit voor een tweestatenoplossing voor het aanhoudende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Hij benadrukte dat alle Israëlische gijzelaars moeten vrijkomen en een staakt-het-vuren in Gaza nodig is. De vele duizenden Palestijnse gevangenen noemde hij in die context niet.
