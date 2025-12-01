Red Bull betuigt spijt en betreurt dreigementen aan Antonelli

DOHA (ANP) - Het Formule 1-team van Red Bull betuigt spijt voor de opmerkingen die door topadviseur Helmut Marko zijn gemaakt over Mercedes-rijder Kimi Antonelli na de door Max Verstappen gewonnen Grote Prijs van Qatar.

Volgens Marko liet Antonelli zich tegen het einde van de race opzettelijk inhalen door Lando Norris, om de kampioenschapsleider van McLaren extra punten te geven. Ook engineer Gianpiero Lambiase zou over de boordradio een soortgelijke insinuatie hebben gemaakt. Norris eindigde door die actie als vierde.

"Deze opmerkingen waren niet correct", luidt een officiële verklaring van Red Bull. "Videobeelden bewijzen dat Antonelli tijdelijk de controle over zijn auto kwijt was en daardoor kreeg Norris de mogelijkheid hem in te halen. We betreuren het ten zeerste dat Kimi onlinebedreigingen heeft ontvangen."

De Italiaan Antonelli zette zijn sociale kanalen op zwart omdat hij naar aanleiding van de opmerkingen uit het kamp van Red Bull doodsbedreigingen zou hebben gekregen.