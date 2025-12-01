ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Red Bull betuigt spijt en betreurt dreigementen aan Antonelli

Sport
door anp
maandag, 01 december 2025 om 13:01
anp011225106 1
DOHA (ANP) - Het Formule 1-team van Red Bull betuigt spijt voor de opmerkingen die door topadviseur Helmut Marko zijn gemaakt over Mercedes-rijder Kimi Antonelli na de door Max Verstappen gewonnen Grote Prijs van Qatar.
Volgens Marko liet Antonelli zich tegen het einde van de race opzettelijk inhalen door Lando Norris, om de kampioenschapsleider van McLaren extra punten te geven. Ook engineer Gianpiero Lambiase zou over de boordradio een soortgelijke insinuatie hebben gemaakt. Norris eindigde door die actie als vierde.
"Deze opmerkingen waren niet correct", luidt een officiële verklaring van Red Bull. "Videobeelden bewijzen dat Antonelli tijdelijk de controle over zijn auto kwijt was en daardoor kreeg Norris de mogelijkheid hem in te halen. We betreuren het ten zeerste dat Kimi onlinebedreigingen heeft ontvangen."
De Italiaan Antonelli zette zijn sociale kanalen op zwart omdat hij naar aanleiding van de opmerkingen uit het kamp van Red Bull doodsbedreigingen zou hebben gekregen.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

shutterstock_2648983731

Zuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegt

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

Loading