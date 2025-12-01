ECONOMIE
Tesla verbreekt verkooprecord van Volkswagen in Noorwegen

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 13:07
OSLO (ANP/RTR) - Tesla heeft een nieuw verkooprecord gevestigd in Noorwegen. Nog nooit verkocht een merk in het land zoveel auto's als het bedrijf van Elon Musk dit jaar, met ook nog een maand te gaan. Tesla profiteerde in november met een verdrievoudiging van de verkoop van een aanstaande belastingverhoging.
Volgens branchevereniging OFV is er in het algemeen in Noorwegen sprake van een "ware autogekte". In november groeiden de verkopen met 70 procent, waarvan 98 procent volledig elektrisch was. Dat is in lijn met de langgekoesterde ambitie van het land om benzine- en dieselauto's al dit jaar te hebben uitgefaseerd.
Tesla verkocht dit jaar tot nu toe een kleine 29.000 auto's in Noorwegen, al 2000 meer dan het vorige record van Volkswagen uit 2016. In de rest van Europa zijn Tesla's juist veel minder in trek. Musk kreeg dit jaar kritiek voor zijn werk als adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn steun voor de Duitse radicaalrechtse partij AfD.
