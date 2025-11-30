Er is verrassend weinig goud op aarde: naar schatting is er in de hele geschiedenis zo’n 216.000 tot 220.000 ton boven de grond gebracht, grofweg genoeg om een kubus van nog geen 23 meter hoog te vullen. Dat is minder dan veel mensen denken, zeker als je bedenkt dat een groot deel vastzit in sieraden en nooit meer op de markt komt.

Hoeveel goud is er nu?

Volgens de World Gold Council is er tot nu toe ongeveer 216.265 ton goud gedolven, waarvan circa twee derde pas sinds de jaren vijftig is boven gehaald. Visual Capitalist komt op vrijwel hetzelfde niveau en benadrukt dat dit álle vormen omvat: sieraden, centrale-bankreserves, beleggingsgoud en industrieel gebruik.

De Amerikaanse geologische dienst USGS schat dat er in totaal circa 244.000 ton goud is ontdekt, waarvan 187.000 ton al is geproduceerd en ongeveer 57.000 ton nog als winbare ondergrondse reserve geldt. Met het huidige jaarlijkse mijnvolume van ruwweg 3.000 ton is dat – als er niets nieuws wordt gevonden – in enkele decennia op.a

Waar zit dat goud?

Het grootste deel van het bovengrondse goud zit niet in kluizen, maar in sieraden: ruim de helft van de voorraad. De rest is verdeeld over centrale banken, beleggers (baren en munten) en industrie, bijvoorbeeld in elektronica en tandtechniek.

Een veelgebruikt beeld is dat als al het goud eerlijk over de wereldbevolking werd verdeeld, elke aardbewoner maar een paar tiental gram zou krijgen – hooguit genoeg voor een forse ring. Die schaarste verklaart waarom goud, ondanks alle digitale alternatieven, nog altijd als ultieme “zekerheid” in onzekere tijden geldt.

Is het goud bijna op?

USGS benadrukt dat “ontdekt” niet hetzelfde is als “makkelijk te winnen”: de rijkste ertsen zijn al grotendeels uitgeput, waardoor nieuwe mijnen dieper, duurder en omstredener worden. Tegelijkertijd worden regelmatig nieuwe voorraden gevonden en kunnen hogere prijzen ervoor zorgen dat marginale ertsen ineens wél rendabel worden.