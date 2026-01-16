Oud-president Yoon van Zuid-Korea veroordeeld tot 5 jaar cel

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het belemmeren van de rechtsgang. Hij zou de politie hebben tegengewerkt bij zijn arrestatie in januari 2025. Yoon riep een maand eerder kortstondig de militaire noodtoestand uit om het parlement buitenspel te zetten. Aanklagers hadden een gevangenisstraf van tien jaar tegen hem geëist.

Het is de eerste gevangenisstraf in een reeks van acht aanklachten tegen Yoon. Afgelopen dinsdag eiste een speciale aanklager de doodstraf tegen de oud-president in de zaak rond de staat van beleg. Hij werd daarbij beschreven als de aanstichter van een opstand, die probeerde aan de macht te blijven door de controle over de rechterlijke en wetgevende macht te grijpen. Naar verwachting wordt in februari uitspraak gedaan in die zaak.

Yoon is naast het belemmeren van de rechtsgang ook schuldig bevonden aan het uitsluiten van kabinetsleden. Zijn advocaat zegt dat er plannen zijn om in hoger beroep te gaan.