Red Bull-topadviseur Marko ziet in Vettel ideale opvolger

JEDDAH (ANP/DPA) - Helmut Marko, de topadviseur van Formule 1-stal Red Bull, noemt voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel de "ideale kandidaat" om hem op te volgen wanneer hij aftreedt. De 81-jarige Oostenrijker zei in Jeddah, waar de Grote Prijs van Saudi-Arabië wordt verreden, bij Sky TV dat het tijd voor hem wordt om op een zeker moment op te stappen, gezien zijn leeftijd en de vele reizen.

Marko, die zelf in 1971 en 1972 in de Formule 1 uitkwam, is in dienst van Red Bull sinds het Oostenrijkse bedrijf in 2005 in de Formule 1 stapte. Sindsdien werden er acht wereldtitels behaald: vier door Vettel en vier door Max Verstappen. Beiden kwamen uit het eigen opleidingsprogramma. Vettel, die van 2009 tot en met 2014 voor Red Bull reed, nam in 2022 afscheid van de Formule 1.

"Het zou geweldig zijn als iemand als Sebastian mijn werk op een dag zou overnemen", zei Marko, die gelooft in de capaciteiten van de Duitser. "Hij heeft geen jaar nodig. Hij heeft het na twee races onder controle."