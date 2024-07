Regen overschaduwt unieke openingsceremonie op Seine

PARIJS (ANP) - De regen heeft de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs op de Seine na een droog eerste halfuur overgenomen. Sporters kiezen er regelmatig voor om zich gekleed in een poncho vanaf de boten aan de honderdduizenden aanwezigen te tonen. De glimlachen op hun gezichten waren er niet minder om.

De toeschouwers op de kades blijken zich over het algemeen goed voorbereid te hebben op de regen, nadat de dag in Parijs ook al met lichte regenbuien was verlopen. Veel mensen hebben paraplu's uitgeklapt of rekenen op hun regenjas.

De organisatoren zullen op mooier weer hebben gehoopt om een visitekaartje van Parijs af te geven. Voor het eerst is de openingsceremonie van de Spelen niet in een stadion, maar midden in de stad.