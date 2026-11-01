Reggeborgh grijpt ticket wereldbeker voor ploegenachtervolging

HEERENVEEN (ANP) - Team Reggeborgh heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker het NK ploegenachtervolging gewonnen. Dat schaatsteam, bestaande uit Marcel Bosker, Remo Slotegraaf en Jasper Krommenhoek, heeft zich daarmee geplaatst voor de ploegenachtervolging op de eerste wereldbeker. Reggeborgh was met 3.46,04 een fractie sneller dan Team Essent dat met 3.46,17 tweede werd.

Schaatsbond KNSB besloot dit seizoen om het team voor de ploegenachtervolging voor de eerste wereldbekerwedstrijden niet te laten samenstellen uit schaatsers van de verschillende merkenteams. Daartegenover hebben alle teams de mogelijkheid gekregen om met een team te strijden om de kwalificatie op het NK ploegenachtervolging. De winnaar van dat NK krijgt de mogelijkheid om in actie te komen op de eerste wereldbekerwedstrijd.