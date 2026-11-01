Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reggeborgh grijpt ticket wereldbeker voor ploegenachtervolging

Sport
door anp
anp011126113 1
Volg ons op Google Nieuws
HEERENVEEN (ANP) - Team Reggeborgh heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker het NK ploegenachtervolging gewonnen. Dat schaatsteam, bestaande uit Marcel Bosker, Remo Slotegraaf en Jasper Krommenhoek, heeft zich daarmee geplaatst voor de ploegenachtervolging op de eerste wereldbeker. Reggeborgh was met 3.46,04 een fractie sneller dan Team Essent dat met 3.46,17 tweede werd.
Schaatsbond KNSB besloot dit seizoen om het team voor de ploegenachtervolging voor de eerste wereldbekerwedstrijden niet te laten samenstellen uit schaatsers van de verschillende merkenteams. Daartegenover hebben alle teams de mogelijkheid gekregen om met een team te strijden om de kwalificatie op het NK ploegenachtervolging. De winnaar van dat NK krijgt de mogelijkheid om in actie te komen op de eerste wereldbekerwedstrijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423430818

Allerzielen: Wat gebeurt er eigenlijk met je als je verbrandt in de oven

shutterstock_2814888419

Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

shutterstock_2770687745

Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

generated-image (39)

Dit stel mist €957 AOW per maand na emigratie: ook een huis in Nederland hielp niet

shutterstock_2723896355

Bij welke snelheid rijdt je auto écht het zuinigst? Het antwoord staat niet op je snelheidsmeter

Een oudere man in pyjama loopt ’s nachts door een donkere gang naar de wc, met alleen het licht van een nachtlampje.

Ouder worden en 's nachts steeds vaker naar de wc: hier komt dat door

Loading