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Democratische senator Chris Murphy (53) in ziekenhuis na beroerte

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse senator Chris Murphy (53) is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een beroerte. Naar verwachting zal hij volledig herstellen, vertellen zijn medewerkers aan de politieke nieuwssite Politico.
De Democraat uit Connecticut werd naar het ziekenhuis gebracht toen hij merkte dat zijn arm gevoelloos werd. Hij reageert goed op de behandeling, aldus zijn stafchef.
Murphy was in aanloop naar de midterms van komende dinsdag bezig met een campagnetour voor Democratische kandidaten. Hij wordt ook wel gezien als een mogelijke kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028.
De Democraat zit sinds 2013 in de Senaat. Vorige week waarschuwde Murphy nog dat president Donald Trump mogelijk nieuwe aanvallen op Iran wil uitvoeren na de verkiezingen van aankomende dinsdag.
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